Поисковики опознали экипаж Ил-2, сбитого в окрестностях Багратионовска в 1945-м

Оба служили в 539-м штурмовом авиаполку, входившем в 182-ю штурмовую авиационную Тильзитскую дивизию. Эти части были отмечены орденами Кутузова и Суворова. Среди найденных вещей оказалась медаль «За отвагу» Башира Закаева. По данным поисковиков, за Жарковым числится орден Красного Знамени, но саму награду пока найти не удалось.