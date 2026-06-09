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В Калининградской области начали использовать дроны для аграрных работ

Беспилотники будут работать на участках, где сложный рельеф затрудняет использование сельхозтехники.

В Калининградской области начали тестировать новые автономные технологии для сельскохозяйственных работ. Беспилотные системы внедряются на землях агрохолдинг «ДолговГрупп». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей на участках, где сложный рельеф затрудняет или делает неэффективным использование сельхозтехники. Работы пройдут в Гусевском, Нестеровском Черняховском, Краснознаменском, Озёрском и Гвардейском округах.

Как отмечают в пресс-службе правительства, работая на высоте до пяти метров, агродроны не повреждают посевы в процессе обработки, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. При этом отказ от тяжелой техники снижает нагрузку на почву и позволяет обрабатывать поля круглосуточно и сразу после дождя.