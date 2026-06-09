Жителей домов вблизи места взрыва газопровода в Дагестане эвакуировали

Сильный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте.
Жителей домов, ближайших к месту взрыва на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, эвакуировали, сообщили РБК в администрации города.
"Подача газа прекращена и в настоящее время догорают остатки газа в трубе.
На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Взрыв произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.
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