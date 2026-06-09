Reuters раскрыл, как семья Трампа заработала $2,3 млрд за счет инвесторов

Семья Трампа с момента возвращения президента в Белый дом заработала на криптовалютных проектах не менее $2,3 млрд. При этом более миллиона инвесторов понесли чистые убытки примерно на ту же сумму — $2,3 млрд. Об этом говорится в выводах расследования Reuters.
Как выяснили журналисты, все четыре криптопроекта семьи действуют по одной схеме: Трампы вкладывают минимум собственных средств (или не вкладывают ничего), активно продвигают проект, получают прибыль от инвесторов, после чего цена активов резко падает.
В числе таких проектов — флагманский World Liberty Financial, мемкоин TRUMP (обвал на 97% с января 2025 года), а также компании ALT5 Sigma (переименована в AI Financial Corp) и American Bitcoin, акции которых рухнули на десятки процентов.
«Если люди покупают что-то спекулятивное, они должны осознавать риск. Если они решили оставаться держателями в надежде на дальнейший рост, что ж, это их дело», — заявил Reuters Уилбур Росс, занимавший пост министра торговли в первый срок Трампа.
Reuters привел в пример историю инвестора Фатимы Эльргадави: она вложила $2000 в мемкоин TRUMP, поверив в «бренд Трампа». К концу мая ее вложения стоили менее $120. Сама Фатима теперь считает, что это была тактика pump and dump (накачки и сброса. — РБК).
Восемь экспертов по этике, опрошенных Reuters, заявили, что обогащение семьи за счет индустрии, которую администрация президента регулирует и продвигает, представляет собой беспрецедентный конфликт интересов, хотя, возможно, и законный.
В ноябре 2025 года, как подсчитал Bloomberg, стоимость криптоактивов Трампов и их компаний, а также фирм, связанных с майнингом, упала на фоне негативных тенденций на рынке, сократив капитал семьи Трампа примерно на $1 млрд.
Состояние Трампов было затронуто более масштабной тенденцией на крипторынке — «криптовалютным крахом», из-за которого держатели цифровых активов потеряли на тот момент более $1 трлн, поясняет Bloomberg. По оценке агентства, с начала сентября общий капитал всех членов семьи сократился с $7,7 млрд примерно до $6,7 млрд. Это снижение во многом связано с большой долей криптовалютных проектов в их портфеле.
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