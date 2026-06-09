Reuters раскрыл, как семья Трампа заработала $2,3 млрд за счет инвесторов

Состояние Трампов было затронуто более масштабной тенденцией на крипторынке — «криптовалютным крахом», из-за которого держатели цифровых активов потеряли на тот момент более $1 трлн, поясняет Bloomberg. По оценке агентства, с начала сентября общий капитал всех членов семьи сократился с $7,7 млрд примерно до $6,7 млрд. Это снижение во многом связано с большой долей криптовалютных проектов в их портфеле.