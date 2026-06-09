Математик Савватеев объяснил, почему ИИ — это имитация интеллекта

Говоря об ИИ, Савватеев предложил называть его «имитационным интеллектом», поскольку речь идет об алгоритмах, а не о самостоятельном мышлении. По его оценке, ИИ может помогать ученым, но не способен заменить человека в фундаментальных открытиях: «Я бы ставил на то, что он не решит ни одной проблемы тысячелетия», — сказал математик.