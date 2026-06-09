В эстонском Тарту произошло масштабное отключение электричества

По данным издания, авария произошла на одной из ключевых подстанций оператора магистральных сетей Elering. Без электроснабжения остались районы Аннелинн, Веэрику, Юлейыэ, Раади, Карлова и центр Тарту. Из-за отключения светофоров на дорогах образовались пробки. Сбой также затронул несколько населенных пунктов за пределами города.