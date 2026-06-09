«Дефицита нет»: Дрозденко заявил о стабильной ситуации с топливом в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что ситуация с топливом на заправках региона стабильна, дефицита нет. По его словам, несмотря на отдельные сообщения в соцсетях о трудностях с покупкой бензина и дизеля в некоторых районах, крупные поставщики работают в штатном режиме, обеспечивая 90% потребностей области.