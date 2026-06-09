Ветврач Коноплева: Собаки и кошки с укороченной мордой страдают в жару больше всего

Наиболее тяжело переносят жару брахицефалы — животные с приплюснутой мордой и укороченной лицевой частью черепа. К таким породам относятся собаки с плоскими мордами, а также кошки, например, британцы, персы и экзоты. Об этом рассказала ветеринарный врачи Виктория Коноплева.
По словам эксперта, у них часто наблюдается сужение ноздрей и удлиненное мягкое небо, что затрудняет дыхание и поступление воздуха в легкие. При физической нагрузке или высокой температуре у таких питомцев появляются хрипы и одышка. Несмотря на распространенное мнение, короткошерстные животные черного окраса перегреваются быстрее, чем их длинношерстные сородичи, так как густая шерсть защищает от прямых солнечных лучей.
У собак нет потовых желез, поэтому они охлаждаются через испарение влаги с языка при частом дыхании. По этой причине использование намордников в жаркую погоду категорически запрещено. Владельцам собак, которые обязаны носить намордники по закону, рекомендуется выводить их на прогулку только ранним утром или поздним вечером.
— Намордник на собаку в жару можно надевать только такой, чтобы она могла открывать в нем рот (помогая себе таким образом охлаждаться, как уже говорилось). Специалист рекомендовала пластиковый: он и не нагревается слишком сильно, и позволяет собаке быть с открытым ртом, — передает слова Коноплевой «МК».
Для летних прогулок с питомцами лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Они помогут укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где гулять в Москве и Подмосковье, рассказали Вечерней «Москве» эксперты компании-производителя натуральных рационов «SUPERPET».