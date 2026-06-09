Ветврач Коноплева: Собаки и кошки с укороченной мордой страдают в жару больше всего

— Намордник на собаку в жару можно надевать только такой, чтобы она могла открывать в нем рот (помогая себе таким образом охлаждаться, как уже говорилось). Специалист рекомендовала пластиковый: он и не нагревается слишком сильно, и позволяет собаке быть с открытым ртом, — передает слова Коноплевой «МК».