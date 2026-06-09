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Дерипаска заявил, что продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно

До сих пор продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно. С таким заявлением во вторник, 9 июня, выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

До сих пор продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно. С таким заявлением во вторник, 9 июня, выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

— Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям шести триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для трех миллионов рабочих мест, — написал он.

В своем Telegram-канале Дерипаска отметил, что раньше такими укреплениями национальных валют не занималась ни одна страна с крупной экономикой, ориентированной на экспорт, к примеру, Япония, Южная Корея или Китай.

К концу мая курс доллара достиг 71,6 рубля, приблизившись к минимуму с 2023 года. Однако стойкого укрепления рубля все равно не ожидается. Такими прогнозами с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Во время весеннего падения доллара россиянам рекомендовали обратить внимание на товары из-за рубежа. Насколько упала в цене импортная техника, «Вечерняя Москва» тоже обсудила с экспертами.

По словам главы Сбера Германа Грефа, эксперты кредитной организации считают, что доллар в конце текущего года можно будет купить за 85−90 рублей. Однако сам Греф считает, что доллар будет стоить немного дороже — 90−95 рублей.

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