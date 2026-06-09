Мария Аронова получила премию «ТЭФИ-2026» как лучшая актриса сериала

Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Лучшая актриса сериала». Награду она получила за работу в проекте «Олдскул», который был создан компанией «Стар Студио» и транслировался на телеканале ТНТ.
Церемония награждения проходит в Москве в Технопарке НТВ. Поскольку актриса отсутствовала, приз за нее приняли продюсер Сергей Маевский и сценарист Сергей Лебедев. В этом году победителей выбирают представители медиаиндустрии, входящие в состав Академии российского телевидения. Жюри состоит из 17 человек, а голосование проходит в онлайн-режиме прямо во время церемонии.
Итоговые результаты подсчета голосов отображаются на сценическом экране, а победителем становится проект или актер, набравший наибольшее количество баллов. Премия «ТЭФИ» является ежегодной профессиональной наградой, которая вручается с целью поощрения значимых работ и деятелей российской телевизионной индустрии.
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в марте 2025 года в зоне специальной военной операции, посмертно удостоена премии «ТЭФИ-2026».