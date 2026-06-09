Мария Аронова получила премию «ТЭФИ-2026» как лучшая актриса сериала

Церемония награждения проходит в Москве в Технопарке НТВ. Поскольку актриса отсутствовала, приз за нее приняли продюсер Сергей Маевский и сценарист Сергей Лебедев. В этом году победителей выбирают представители медиаиндустрии, входящие в состав Академии российского телевидения. Жюри состоит из 17 человек, а голосование проходит в онлайн-режиме прямо во время церемонии.