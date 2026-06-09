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Череп князя Олега Рязанского «заговорил» — антропологи восстановили облик

В Рязани воссоздали настоящий облик князя Олега Рязанского по его черепу. Об этом рассказали в Рязанском историческом музее.

Источник: Life.ru

Работа над реконструкцией началась ещё в 2011 году. Тогда череп, который хранился в Солотчинском монастыре, передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН.

Именно этот монастырь, как отмечают в музее, был основан самим князем. Специалисты выполнили скульптурный портрет по методу советского антрополога Михаила Герасимова. Учёные установили, что на момент смерти Олегу Рязанскому было примерно 55−65 лет. Среди особенностей черепа они выделили выраженный мышечный рельеф лба и затылка.

Лицо князя антропологи описали как крупное, достаточно широкое и слабо профилированное. На основе реконструкции создали бюст. Олег Рязанский изображен в кольчуге, военном шлеме и с бородой — так, как было принято в средневековой Руси.

Сейчас бюст можно увидеть в Рязанском историческом музее на Соборной улице. Он представлен в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества».

Ранее в Пермском крае археологи нашли загадочное серебряное украшение с выгравированными на нём фигуркаим людей. Учёным предстоит разгадать загадку предназначения украшения. Позы человечков также могут нести в себе символический смысл.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.