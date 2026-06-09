Череп князя Олега Рязанского «заговорил» — антропологи восстановили облик

Именно этот монастырь, как отмечают в музее, был основан самим князем. Специалисты выполнили скульптурный портрет по методу советского антрополога Михаила Герасимова. Учёные установили, что на момент смерти Олегу Рязанскому было примерно 55−65 лет. Среди особенностей черепа они выделили выраженный мышечный рельеф лба и затылка.