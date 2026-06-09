Череп князя Олега Рязанского «заговорил» — антропологи восстановили облик

Работа над реконструкцией началась ещё в 2011 году. Тогда череп, который хранился в Солотчинском монастыре, передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН.
Именно этот монастырь, как отмечают в музее, был основан самим князем. Специалисты выполнили скульптурный портрет по методу советского антрополога Михаила Герасимова. Учёные установили, что на момент смерти Олегу Рязанскому было примерно 55−65 лет. Среди особенностей черепа они выделили выраженный мышечный рельеф лба и затылка.
Лицо князя антропологи описали как крупное, достаточно широкое и слабо профилированное. На основе реконструкции создали бюст. Олег Рязанский изображен в кольчуге, военном шлеме и с бородой — так, как было принято в средневековой Руси.
Сейчас бюст можно увидеть в Рязанском историческом музее на Соборной улице. Он представлен в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества».
Ранее в Пермском крае археологи нашли загадочное серебряное украшение с выгравированными на нём фигуркаим людей. Учёным предстоит разгадать загадку предназначения украшения. Позы человечков также могут нести в себе символический смысл.
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