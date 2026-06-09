Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России по футболу во вторник, 9 июня, победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче, который проходил в Калининграде. На игре присутствовало 27 617 зрителей.
Голы забили Мингиян Бевеев на 7-й минуте, Александр Сильянов на 15-й минуте и Алексей Батраков на 60-й минуте. Последний отличился в свой день рождения. Во втором тайме в составе сборной дебютировал вратарь ФК «Зенит» Денис Адамов. Эта игра стала последней для сборной России в рамках текущего сбора.
Ранее российская команда уступила сборной Египта со счетом 0:1 в Каире и одержала крупную победу над сборной Буркина-Фасо в Волгограде, выиграв со счетом 3:0. В текущем рейтинге Международной федерации футбола сборная России занимает 35-е место, тогда как команда Тринидада и Тобаго находится на 103-й позиции.
Тем временем ФИФА обновила правила футбола в преддверии чемпионата мира. Так, в обновленных нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве.