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Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России по футболу со счетом 3:0 победила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде.

Сборная России по футболу со счетом 3:0 победила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде.

Голы забили Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60), которому сегодня исполнился 21 год. Вратарь Денис Адамов провел первый матч за национальную команду. В перерыве он сменил Антона Митрюшкина.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Команда Тринидада и Тобаго располагается на 102-й строке.

Россияне провели последнюю игру в рамках летнего сбора. 28 мая они уступили сборной Египта в Каире (0:1), а 5 июня оказались сильнее команды Буркина-Фасо в Волгограде (3:0).

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