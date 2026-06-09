Скрытый след Третьего рейха: анализ картины раскрыл тайну художника

Дополнительным аргументом в пользу версии о послевоенной переделке стали различия между первоначальным и поздним слоями живописи. По данным исследователей, состав красок и характер их нанесения свидетельствуют о том, что изменения вносились уже после создания картины и были направлены на сокрытие ее первоначального содержания при сохранении общей композиции произведения.