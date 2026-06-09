Скрытый след Третьего рейха: анализ картины раскрыл тайну художника

Специалисты с помощью современных методов исследования установили, что немецкий художник Эрих Меркер после окончания Второй мировой войны изменил одну из своих работ, скрыв нацистскую символику под новым слоем краски. К такому выводу пришли авторы исследования, изучившие историю полотна и его структуру.
Речь идет о картине «Штат 9 ноября», созданной в период существования нацистского режима. На полотне был изображен мемориал в мюнхенском Фельдхеррнхалле, посвященный участникам «Пивного путча» 1923 года — попытки нацистов прийти к власти в Германии.
После войны художник существенно переработал произведение и начал демонстрировать его под другими названиями. При этом композиция картины практически не изменилась, однако с нее исчезли фигуры солдат, венки с нацистской символикой и красный флаг со свастикой. Вместо него появился баварский флаг.
Несмотря на внесенные изменения, исследователи обнаружили признаки первоначального содержания работы. В частности, на полотне сохранилась верхняя часть памятника, который был демонтирован после завершения войны. Кроме того, специалисты обратили внимание на остатки красной краски на баварском флаге, хотя такой цвет отсутствует в его официальном оформлении.
Для изучения картины ученые применили рентгенофлуоресцентную спектроскопию. Этот метод позволил исследовать скрытые слои без повреждения произведения. Анализ показал, что под верхним покрытием остаются изображения нацистского флага, декоративных венков и людей, выполняющих нацистское приветствие.
Исследование также выявило особенности самой переработки полотна. Для закрашивания первоначальных элементов художник использовал масляную краску с высоким содержанием титановых белил. Авторы работы отметили, что подобный пигмент не встречался в других известных произведениях Меркера, однако аналогичные материалы были обнаружены среди принадлежавших ему художественных запасов.
Дополнительным аргументом в пользу версии о послевоенной переделке стали различия между первоначальным и поздним слоями живописи. По данным исследователей, состав красок и характер их нанесения свидетельствуют о том, что изменения вносились уже после создания картины и были направлены на сокрытие ее первоначального содержания при сохранении общей композиции произведения.
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