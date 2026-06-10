Перекрытие улиц в Казани 14−20 июня 2026 из-за саммита АСЕАН: полный список

В Казани снова будут перекрывать центр из‑за саммита. Говорят, на целую неделю. Какие улицы попадают под ограничения? Когда именно и как долго? Запретят ли ездить самокатам и роботам‑доставщикам?
Да, в Казани с 14 по 20 июня 2026 года вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта (включая средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, велосипеды, а также роботов‑доставщиков) в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Саммит пройдёт с 17 по 19 июня, но ограничения начнутся раньше и закончатся позже. Также на этот период будет ограничено движение транспорта, перевозящего опасные вещества. Для обеспечения безопасности на ряде участков установят временные дорожные знаки, а отдельные дороги перекроют грузовой техникой и противотаранными блоками.
Даты и время перекрытий.
Период: с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня (семь суток).
Ограничения будут вводиться при необходимости — не обязательно все сразу и на всех участках одновременно.
Запрет на движение и стоянку для опасных грузов — на тот же период.
Какие улицы и зоны попадают под ограничения?
Список очень обширный — более 150 адресов. Приводим основные магистрали и участки, где движение будет перекрыто либо значительно ограничено. Полный перечень утверждён исполкомом Казани.
Центральные улицы (полностью или на участках):
Кремлёвская набережная, Кремлёвская улица, Кремлёвская дамба.
ул. Батурина, ул. Дзержинского, ул. Чернышевского, ул. Лобачевского.
ул. Большая Красная (от Гоголя до Жуковского).
ул. Карла Маркса (от Батурина до Миславского, а также территория парковки от Пушкина до Театральной).
ул. Пушкина (от Карла Маркса до Большой Красной, в обоих направлениях).
ул. Театральная (в обоих направлениях).
ул. Право-Булачная и Лево-Булачная (на участках).
ул. Профсоюзная, ул. Университетская, ул. Островского.
ул. Ташаяк, ул. Московская, ул. Рустема Яхина, ул. Саид-Галеева.
ул. Марселя Салимжанова, ул. Спартаковская, ул. Хади Такташа (два участка).
ул. Петербургская, ул. Волкова, ул. Лесгафта.
ул. Толстого, ул. Жуковского, ул. Гоголя.
ул. Кави Наджми, ул. Мусы Джалиля.
ул. Назиба Жиганова, ул. Петра Полушкина, ул. Сабира Ахтямова.
Другие районы и вылетные магистрали:
Оренбургский тракт (от д. 5 В до ул. Даурской, а также внутренний проезд от пр. Победы до ул. Академика Парина).
ул. Академика Парина (внутренний проезд со стороны Деревни Универсиады).
ул. Вячеслава Алемасова (от Братьев Батталовых до Белые Росы).
ул. Чистопольская и ул. Абдуллы Бичурина (на участках).
ул. Алексея Козина (от Фатыха Амирхана до Сибгата Хакима).
ул. Фатыха Амирхана (парковочные зоны у домов 1 и 1а, проезд у дома 1и).
ул. Декабристов (парковка и местные проезды у д. 85г).
ул. Аграрная (парковка у д. 2), ул. Односторонка Гривки (парковка у д. 1).
ул. Николая Ершова (парковочная зона № 144 у д. 1а).
проспект Победы (парковка у д. 21 и проезд у д. 48).
проспект Ибрагимова.
мост «Миллениум».
Специальные зоны:
Вся парковочная зона у Международного конноспортивного комплекса «Казань» (МКСК) — включая дорогу от пр. Альберта Камалеева до д. 27 ₽
Территории у павильонов и вестибюлей станций метро.
Парковки и местные проезды у домов на ул. Рауиса Гареева (д. 117) и проезде Яраткан (д. 9).
Также в список вошли десятки улиц в историческом центре: Баумана, Габдуллы Тукая, Татарстан, Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри, Муштари, Бутлерова, Маяковского, Горького, Достоевского, Некрасова, и многие другие (полный перечень — в официальном постановлении исполкома).
Что нужно знать автомобилистам, курьерам и пользователям СИМ?
Ограничения касаются личного и коммерческого транспорта, такси, курьерских служб, электросамокатов, велосипедов, роботов‑доставщиков.
Движение могут перекрыть в любой момент в указанный период — следите за знаками и сообщениями в навигаторах.
На многих участках будет запрещена остановка и стоянка — эвакуация будет работать усиленно.
Для проезда транспорта экстренных служб (скорая, пожарные, полиция) ограничения не действуют.
Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы) будет ходить по изменённым схемам — уточняйте маршруты в приложениях и на остановках.
Что происходит в городе?
Саммит Россия — АСЕАН — крупное международное событие, которое пройдёт в Казани с 17 по 19 июня. Ожидается прибытие глав государств и делегаций из 10 стран Юго-Восточной Азии. В городе усилены меры безопасности, проводится благоустройство. Ограничения движения необходимы для охраны порядка и комфорта гостей.