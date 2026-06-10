Перекрытие улиц в Казани 14−20 июня 2026 из-за саммита АСЕАН: полный список

Да, в Казани с 14 по 20 июня 2026 года вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта (включая средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, велосипеды, а также роботов‑доставщиков) в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Саммит пройдёт с 17 по 19 июня, но ограничения начнутся раньше и закончатся позже. Также на этот период будет ограничено движение транспорта, перевозящего опасные вещества. Для обеспечения безопасности на ряде участков установят временные дорожные знаки, а отдельные дороги перекроют грузовой техникой и противотаранными блоками.