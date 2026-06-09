Названа новая возможная причина развития болезни Альцгеймера

Накопление неактивной формы белка GRK2 может играть важную роль в развитии болезни Альцгеймера. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на исследование ученых Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
Специалисты выяснили, что неактивные молекулы GRK2 слипаются в сгустки внутри нейронов и прикрепляются к митохондриям. Это блокирует их поры и снижает выработку энергии в клетках мозга.
По словам ведущего автора исследования Урсулы Квиттерер, такие агрегаты создают стрессовую ситуацию внутри клеток, поскольку митохондрии начинают хуже обеспечивать их энергией.
Ученые также установили, что накопление неактивного GRK2 усиливает образование бета-амилоида — белкового фрагмента, который традиционно связывают с болезнью Альцгеймера.
В результате может возникать замкнутый круг: бета-амилоид усиливает стресс нейронов, а это приводит к появлению еще большего количества дефектного GRK2. По мнению авторов работы, такой процесс может ускорять развитие нейродегенеративного заболевания.
Исследование проводили на образцах тканей мозга пациентов с деменцией из больницы Университета Айн-Шамс в Египте. Также ученые ставили эксперименты на мышах, которые показали, что при переходе в неактивное состояние GRK2 начинает скапливаться в нервных клетках и нарушать их работу.