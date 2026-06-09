Названа новая возможная причина развития болезни Альцгеймера

Исследование проводили на образцах тканей мозга пациентов с деменцией из больницы Университета Айн-Шамс в Египте. Также ученые ставили эксперименты на мышах, которые показали, что при переходе в неактивное состояние GRK2 начинает скапливаться в нервных клетках и нарушать их работу.