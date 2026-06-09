Бывший главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра будет работать в «Спартаке»

Командой «Торпедо» Скудра руководил в 2013—2018 годах, отработав в Нижнем Новгороде пять сезонов. Наши хоккеисты неизменно выходили в плей-офф, но только один раз, в 2016 году, сумели преодолеть барьер первого раунда. Позже экс-вратарь клубов НХЛ был главным тренером челябинского «Трактора», рижского «Динамо», карагандинской «Сарыарки», команд из Словакии и Румынии. В КХЛ Скудра вернулся после пятилетнего перерыва.