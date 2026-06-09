Попыталась вырвать приз: Киркоров плюнул в Тодоренко на ТЭФИ

Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии ТЭФИ-2026 во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Киркоров начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себе. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит» и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.