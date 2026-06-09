Попыталась вырвать приз: Киркоров плюнул в Тодоренко на ТЭФИ

Телеведущая Регина Тодоренко на церемонии вручения премии ТЭФИ-2026 во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Киркоров начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себе. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит» и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.
— Филипп Бедросович, как обычно, забрал самое важное и нужное. Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться! — передает слова телеведущей «Пятый канал».
Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Лучшая актриса сериала». Награду она получила за работу в проекте «Олдскул», который был создан компанией «Стар Студио» и транслировался на телеканале ТНТ.
Церемония награждения проходит в Москве в Технопарке НТВ. Поскольку актриса отсутствовала, приз за нее приняли продюсер Сергей Маевский и сценарист Сергей Лебедев. В этом году победителей выбирают представители медиаиндустрии, входящие в состав Академии российского телевидения. Жюри состоит из 17 человек, а голосование проходит в онлайн-режиме прямо во время церемонии.