Roblox согласился соблюдать российские правила ради разблокировки

Roblox заявил о готовности выполнить требования российских властей, чтобы с игровой платформы сняли ограничения. Об этом сообщает Росбалт.
Компания признала, что прежние механизмы защиты детей от вредного контента работали недостаточно эффективно. Теперь Roblox обязуется соблюдать российское законодательство, усилить модерацию и внедрить возрастное разделение доступа к контенту.
Ранее Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с платформы. В ведомствах сообщили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российских правил.
Среди обещанных мер — более строгая борьба с контентом, который может нанести вред здоровью и развитию детей, а также запуск возрастных категорий Roblox Kids и Roblox Select.