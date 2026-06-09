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Roblox согласился соблюдать российские правила ради разблокировки

Roblox заявил о готовности выполнить требования российских властей, чтобы с игровой платформы сняли ограничения.

Источник: Аргументы и факты

Roblox заявил о готовности выполнить требования российских властей, чтобы с игровой платформы сняли ограничения. Об этом сообщает Росбалт.

Компания признала, что прежние механизмы защиты детей от вредного контента работали недостаточно эффективно. Теперь Roblox обязуется соблюдать российское законодательство, усилить модерацию и внедрить возрастное разделение доступа к контенту.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с платформы. В ведомствах сообщили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российских правил.

Среди обещанных мер — более строгая борьба с контентом, который может нанести вред здоровью и развитию детей, а также запуск возрастных категорий Roblox Kids и Roblox Select.