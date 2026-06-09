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Кандидат в генсеки ООН призвала к диалогу со всеми участниками конфликта на Украине

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан заявила, что единственный эффективный способ завершения конфликта на Украине заключается в налаживании прямого диалога со всеми участниками. Она отдельно подчеркнула важность инклюзивного подхода при урегулировании международных кризисов.

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан заявила, что единственный эффективный способ завершения конфликта на Украине заключается в налаживании прямого диалога со всеми участниками. Она отдельно подчеркнула важность инклюзивного подхода при урегулировании международных кризисов.

— Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами, — передает слова Гринспан РИА Новости.

Сейчас список претендентов на должность генсека ООН, помимо возглавляющей ЮНКТАД Гринспан, включает таких политиков, как Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Новому руководителю организации предстоит заняться поиском новой архитектуры безопасности в условиях высокой геополитической напряженности.

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы. Депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС намерены вызвать бывшего министра иностранных дел Анналену Бербок в комитет по международным делам для объяснения причин неудачи.

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