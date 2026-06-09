Кандидат в генсеки ООН призвала к диалогу со всеми участниками конфликта на Украине

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан заявила, что единственный эффективный способ завершения конфликта на Украине заключается в налаживании прямого диалога со всеми участниками. Она отдельно подчеркнула важность инклюзивного подхода при урегулировании международных кризисов.
— Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами, — передает слова Гринспан РИА Новости.
Сейчас список претендентов на должность генсека ООН, помимо возглавляющей ЮНКТАД Гринспан, включает таких политиков, как Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Новому руководителю организации предстоит заняться поиском новой архитектуры безопасности в условиях высокой геополитической напряженности.
Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы. Депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС намерены вызвать бывшего министра иностранных дел Анналену Бербок в комитет по международным делам для объяснения причин неудачи.