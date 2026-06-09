Кандидат в генсеки ООН призвала к диалогу со всеми участниками конфликта на Украине

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспан заявила, что единственный эффективный способ завершения конфликта на Украине заключается в налаживании прямого диалога со всеми участниками. Она отдельно подчеркнула важность инклюзивного подхода при урегулировании международных кризисов.