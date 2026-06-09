«Какой‑то чудесный процесс»: Тодоренко рассказала, что хочет четвертого ребенка

— Это невероятный и вообще какой‑то чудесный процесс. Но время… Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе, — приводят ее слова в материале.