«Какой‑то чудесный процесс»: Тодоренко рассказала, что хочет четвертого ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хотела бы родить четвертого ребенка от певца Влада Топалова. Об этом она рассказала в интервью ТВ Mail.
Тем не менее, по словам Тодоренко, пока что пополнение в ее семье не планируется.
— Это невероятный и вообще какой‑то чудесный процесс. Но время… Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе, — приводят ее слова в материале.
Сейчас у пары трое общих сыновей — Михаил, Мирослав и Федор.
25 сентября прошлого года Регина Тодоренко родила третьего ребенка. Как рассказала пара, мальчика назвали Федором. Тодоренко отметила, что выбор имени был связан с его значением — «божий дар», что произвело на нее сильное впечатление. Тодоренко отметила, что выбор имени был связан с его значением — «божий дар».
Телеведущая рожала своего третьего ребенка в частной клинике в Майами, где в 2022 году на свет появился ее сын Мирослав. История любви Тодоренко и Топалова — в материале «Вечерней Москвы».