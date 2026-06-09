Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какой‑то чудесный процесс»: Тодоренко рассказала, что хочет четвертого ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хотела бы родить четвертого ребенка от певца Влада Топалова. Об этом она рассказала в интервью ТВ Mail.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хотела бы родить четвертого ребенка от певца Влада Топалова. Об этом она рассказала в интервью ТВ Mail.

Тем не менее, по словам Тодоренко, пока что пополнение в ее семье не планируется.

— Это невероятный и вообще какой‑то чудесный процесс. Но время… Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе, — приводят ее слова в материале.

Сейчас у пары трое общих сыновей — Михаил, Мирослав и Федор.

25 сентября прошлого года Регина Тодоренко родила третьего ребенка. Как рассказала пара, мальчика назвали Федором. Тодоренко отметила, что выбор имени был связан с его значением — «божий дар», что произвело на нее сильное впечатление. Тодоренко отметила, что выбор имени был связан с его значением — «божий дар».

Телеведущая рожала своего третьего ребенка в частной клинике в Майами, где в 2022 году на свет появился ее сын Мирослав. История любви Тодоренко и Топалова — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше