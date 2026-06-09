Белая акула напала на американского военного во Флориде

Сотрудник военно-морской базы ВМС США NSA Panama City вместе с коллегой решил исупаться в Мексиканском заливе во время обеденного перерыва. Внезапно на него напала белая акула. У мужчины серьезные травмы обеих рук, и его срочно госпитализировали в критическом состоянии, говорится в публикации.