Белая акула напала на американского военного во Флориде

Белая акула напала на военного армии Соединенных Штатов в водах Флориды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сотрудник военно-морской базы ВМС США NSA Panama City вместе с коллегой решил исупаться в Мексиканском заливе во время обеденного перерыва. Внезапно на него напала белая акула. У мужчины серьезные травмы обеих рук, и его срочно госпитализировали в критическом состоянии, говорится в публикации.
В начале мая в США началось нашествие опасных для людей акул. Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, объяснил морской биолог Крис Лоу.
До этого тигровая акула напала на 19-летнюю девушку на пляже Боа-Виажем в Бразилии. Хищник откусил девушке правую ногу. Пострадавшую удалось вытащить из воды ее двоюродному брату.
Морские экскурсии в Египте стали массово отменять после того, как отдыхающие заметили акул на небольшом расстоянии от пляжей отелей. Хищников увидели в районах популярных курортов — Хургады и Шарм-эш-Шейха.
Ранее сообщалось, что в связи с угрозой появления акул каждый египетский отель теперь обязан иметь в штате квалифицированного спасателя, а вдоль береговой линии должны дежурить моторные лодки.