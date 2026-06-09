Сборная РФ по футболу победила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Российская сборная по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче, который прошел 9 июня в Калининграде.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из РФ. В матче отличились Мингиян Бевеев на седьмой минуте, Александр Сильянов на 15 минуте и Алексей Батраков на 60 минуте.
Автор третьего забитого мяча Батракову в день матча отметил 21-летие. На счету полузащитника «Локомотива» стало четыре гола в 12 матчах за национальную команду.
Напомним, 5 июня состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Буркина-Фасо. Встреча на «Волгоград Арене» завершилась победой россиян с результатом 3:0.
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