В Ростовской области в ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель легковушки

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции и следователи главного следственного управления областного МВД. Им предстоит детально восстановить картину случившегося и выяснить все причины, приведшие к смертельному наезду. Госавтоинспекция в очередной раз призвала автомобилистов к предельной концентрации за рулем, напоминая, что любое отвлечение может стоить жизни.