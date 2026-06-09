На форуме «Студенческий спецназ» встретились участники СВО, студенты и чиновники

Для многих гражданских участников погружение в армейскую среду стало настоящим испытанием на прочность. Ульяна Колесова из Тулы, увлекающаяся фото и видеотворчеством, призналась, что вид палаток и казарм поначалу просто шокировал. Но они быстро поняли: эти пять дней будут тяжелыми, но очень продуктивными. Самый яркий момент для Ульяны, когда они рыли окопы, а рядом бегали военкоры, пытаясь заснять экшн-кадры. «Мы испытали себя и как профессионалов, и просто как люди, проявив внутреннюю стойкость, — отмечает она. — Мы уже договорились вернуться в следующем году сплоченной “бандой”, чтобы сделать еще больше контента».