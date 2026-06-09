На форуме «Студенческий спецназ» встретились участники СВО, студенты и чиновники

Более шестисот заявок на двести мест. Именно такой ажиотаж зафиксировали организаторы военно-патриотического форума «Студенческий спецназ», который с 3 по 7 июня состоялся на рязанской земле. Мероприятие проходило под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Форум вышел далеко за пределы обычных лекционных занятий. На одной площадке встретились представители 26 субъектов Федерации. Помимо регионов Центрального федерального округа приехали делегации из Санкт-Петербурга, Мурманской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Севастополя, а также из Донецкой и Луганской народных республик. По мнению организаторов, такое географическое разнообразие символично подчеркнуло главную мысль о нерушимом единстве фронта и тыла.
Кульминацией пятидневной программы стала изнурительная пятнадцатичасовая военно-тактическая игра «Двойной рубеж». Сценарий учений моделировал вполне реальные боевые условия: противостояние двух рот при активном, порой непредсказуемом вмешательстве некой «третьей силы». Участникам, которых заранее распределили по взводам, предстояло действовать в одном строю. Развертывание полевого лагеря, поиск схронов, налаживание связи, радиоэлектронная разведка. А затем — штурм укрепленных позиций и эвакуация условно раненых под постоянным давлением.
Особый акцент в этом году сделали на подготовке военных корреспондентов. Студенты осваивали не только полевую съемку и монтаж. Им прививали строгие правовые и этические стандарты военной журналистики. Мастер-классы вели практики с реальным опытом работы в горячих точках. Специальные корреспонденты ТРК «Звезда» Анатолий Бородкин и РЕН-ТВ Денис Кулага, а также офицеры пресс-службы Московского военного округа раскрывали тонкости создания полевых репортажей.
«В университете мы изучаем теорию, но здесь я получил бесценный практический опыт, — делится впечатлениями Данила Капитман, студент Воронежского госуниверситета. — Больше всего запомнилась миссия в лесу. Мы, как военкоры, следовали за штурмовиками и медиками, пытаясь выхватить настоящий, живой материал».
Данила Капитман Фото: Пресс-служба форума «Студенческий спецназ».
Жизнь в казарменных палатках, армейский быт и питание срочников дали ему новое понимание службы. Он думал, что будет работать только со своей группой, но организаторы намеренно перемешали всех, что пошло только на пользу.
Для многих гражданских участников погружение в армейскую среду стало настоящим испытанием на прочность. Ульяна Колесова из Тулы, увлекающаяся фото и видеотворчеством, призналась, что вид палаток и казарм поначалу просто шокировал. Но они быстро поняли: эти пять дней будут тяжелыми, но очень продуктивными. Самый яркий момент для Ульяны, когда они рыли окопы, а рядом бегали военкоры, пытаясь заснять экшн-кадры. «Мы испытали себя и как профессионалов, и просто как люди, проявив внутреннюю стойкость, — отмечает она. — Мы уже договорились вернуться в следующем году сплоченной “бандой”, чтобы сделать еще больше контента».
Ульяна Колёсова Фото: Пресс-служба форума «Студенческий спецназ».
Уникальной чертой форума стала двусторонняя динамика наставничества. Инструкторами для студентов выступили молодые участники специальной военной операции, не старше 35 лет. Для них форум стал возможностью передать боевой опыт и одновременно частью программы социальной адаптации. Ветераны осваивали навыки публичных выступлений и методы противодействия экстремизму. Многие приехали уже с готовыми инициативами. Например, липчанин Дмитрий Сахно презентовал проект наставничества над подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
«Я приехал на землю ВДВ, чтобы и впитать, и поделиться опытом, — говорит Расим Рашидов, участник СВО из Костромы и наставник форума. — Наши ребята на фронте защищают русский язык и историю оружием. А молодежь, за которой будущее, должна защищать их добрыми делами».
Расим Рашидов Фото: Пресс-служба форума «Студенческий спецназ».
По словам Рашидова, если дать нашим детям возможность творить и развиваться, они станут той самой железной сталью, которая поднимет великую Россию. Стоит отметить, что для наставников также организовали важные экскурсии, включая посещение родины Есенина.
Полезным форум оказался и для действующих педагогов. Антон Белов из Ярославля, руководитель военно-спортивного клуба и преподаватель ОБЖ, отметил, что армейская дисциплина помогла ему самому выйти из зоны комфорта. «Военная жизнь, питание, проживание выбивают из колеи повседневности, это мотивирует снова привести себя в форму, — смеется он. — Организаторам удалось создать идеальный лайт-режим для тех, кто только знакомится с военной темой». При этом Белов честно предупреждает: для опытных ребят ожидания стоит чуть понизить, ведь все-таки мы студенты, а не взрослые солдаты.
Антон Белов Фото: Пресс-служба форума «Студенческий спецназ».
Масштаб и значимость события подчеркнули почетные гости. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов. Директор Департамента госмолодежной политики Минобрнауки Сергей Бойко. Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав «Струна» Головин. Их присутствие стало подтверждением активной государственной поддержки патриотических инициатив.
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев в своем приветственном слове акцентировал внимание на исторической миссии Рязани. «Не случайно форум проводится на Рязанской земле — это регион с богатой историей, славными боевыми и трудовыми традициями, центр подготовки Воздушно-десантных войск, столица ВДВ, девиз которой “Никто, кроме нас”» — отметил полпред.
Форум стал и трамплином для реальных нововведений. На площадке активно работал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты». Участники дорабатывали свои социальные проекты с экспертами. Лучшие из них смогут получить финансирование до 500 тысяч рублей, подав финальные заявки онлайн до 19 июня.
Организаторами мероприятия выступили аппарат полпреда Президента РФ в ЦФО, командование Воздушно-десантных войск, Росмолодежь и правительство Рязанской области. Все это проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
В 2026 году проект впервые вышел на окружной уровень, доказав свою эффективность. Статистика с 2023 года впечатляет: 34 выпускника прошлых лет уже подписали контракты на военную службу, а более 40 стали наставниками в своих регионах.
«Наставники из числа участников СВО нашли здесь свой новый фронт — воспитание молодежи, а военкоры обрели свою правду в полевых репортажах», — резюмировал директор форума Виталий Исаев.
Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков на церемонии закрытия обратился к участникам с прямым вопросом: сделаем ли мы форум ежегодным? Решение, по его словам, зависит только от них самих. И судя по энтузиазму, с которым 200 студентов и наставников обменялись контактами для создания сообщества выпускников, ответ очевиден. «Студенческий спецназ» доказал, что он нужен и актуален, а значит его история продолжится.