В Балтийске закрытая на ремонт школа превратилась в общежитие для дюжины мигрантов

По данным ведомства, иностранцы находились в России и работали законно. Нарушение было в другом: на миграционном учёте они стояли по одним адресам, а фактически поселились в здании учебного заведения. В одном из кабинетов рабочие расстелили матрасы прямо на полу, а личные вещи разложили на партах и стульях.