Сериал «Хроники русской революции» Кончаловского получил премию ТЭФИ

Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Исторический сериал». Об этом сообщается в Telegram-канале премии. Главные роли в сериале исполнили актеры Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Церемония награждения лауреатов в категории «Сериалы» прошла в технопарке НТВ в Москве.