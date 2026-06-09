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Гигантских черных пауков заметили в подмосковной Шатуре

Огромных черных пауков заметили в подмосковной Шатуре и ее окрестностях. Специалисты-биологи призвали жителей не волноваться, так как эти незваные гости не представляют опасности для человека.

Огромных черных пауков заметили в подмосковной Шатуре и ее окрестностях. Специалисты-биологи призвали жителей не волноваться, так как эти незваные гости не представляют опасности для человека.

Эксперты пояснили, что летний период является временем повышенной активности паукообразных, а их размеры на снимках могут казаться больше из-за особенностей съемки. Тем не менее биологи рекомендовали не брать пауков руками, особенно если речь идет о крупных особях.

— Жителям рекомендуется соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. При обнаружении необычно крупных пауков в жилых помещениях можно обратиться в аварийно-спасательную службу, — передает «МК».

В конце мая в столице жители дома, который расположен на Очаковском шоссе, спасли нильского крылана. Животное выбралось из клетки и вылетело в окно. По словам хозяйки, благодаря неравнодушным местным жителям крылана удалось найти лишь спустя сутки.

Змею длиной почти два метра поймали на Цветочной улице в деревне Варварино. На место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда № 308 столичного Пожарно-спасательного центра. Специалистам удалось поймать животное.