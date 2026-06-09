Пожирающий плоть паразит распространяется в США

Власти США сообщили о новых случаях заражения животных плотоядной нематодой в штатах Техас и Нью-Мексико. После выявления еще трех инфицированных животных общее число подтвержденных случаев достигло пяти, пишет People со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США.
По данным ведомства, в округе Ла-Саль заражение обнаружили у теленка, а в округе Ли — у собаки. Предполагается, что распространение паразита связано с его проникновением из Мексики.
В настоящее время среди зараженных числятся три коровы, одна собака и одна коза. Специалисты отмечают, что нематода обычно попадает в организм через слизистые оболочки, а также через уши и половые органы животных.
В Министерстве сельского хозяйства США назвали ситуацию серьезной угрозой как для животноводства, так и для дикой природы. В связи с этим власти ввели специальные меры по борьбе с распространением паразита.
При этом сроки полной ликвидации угрозы пока не называются. Эксперты не исключают, что дальнейшее распространение инфекции может привести к вынужденному забою части поголовья скота и оказать влияние на рынок говядины.
Ведомство также указывает, что паразит потенциально способен поражать людей, однако вероятность заражения человека на данный момент оценивается как сравнительно низкая.
Обеспокоенность вызывает тот факт, что раннее выявление заражения у животных может быть затруднено. Поэтому ветеринарные службы усиливают мониторинг поголовья в районах риска и рекомендуют владельцам животных внимательно следить за состоянием скота и домашних питомцев, чтобы своевременно выявлять возможные признаки инфицирования.
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