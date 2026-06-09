ЦБ: Самым доходным активом по итогам мая стали корпоративные облигации

Наиболее значительное снижение зафиксировано у акций строительного сектора, которые потеряли 7,5 процента. Бумаги из сектора «Металлы и добыча» показали снижение на 7 процентов. Отрицательную динамику также продемонстрировали валютные депозиты: вклады в евро снизились на 5,8 процента, в долларах — на 5 процентов, а в юанях — на 3,8 процента, говорится в отчете.