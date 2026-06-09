ЦБ: Самым доходным активом по итогам мая стали корпоративные облигации

Наибольшую полную доходность в рублях в мае показали корпоративные облигации с рейтингом BBB, которые принесли инвесторам 2,1 процента. На втором месте по результатам доходности расположились акции транспортного сектора с показателем 1,6 процента. Об этом говорится в майском «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Центральным банком России.
Корпоративные облигации с рейтингами AAA и AA также продемонстрировали хорошие результаты на уровне 1,2 процента. Доходность в размере 1,1 процента показали депозиты в рублях, рублевые биржевые паевые инвестиционные фонды, а также корпоративные облигации с рейтингом A. При этом большинство российских активов в мае имели отрицательную доходность.
Наиболее значительное снижение зафиксировано у акций строительного сектора, которые потеряли 7,5 процента. Бумаги из сектора «Металлы и добыча» показали снижение на 7 процентов. Отрицательную динамику также продемонстрировали валютные депозиты: вклады в евро снизились на 5,8 процента, в долларах — на 5 процентов, а в юанях — на 3,8 процента, говорится в отчете.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что банковский депозит является самым доходным инструментом для инвестирования одного миллиона рублей.