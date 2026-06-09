«Здесь никогда ничего не работает»: жена сбежавшего из России стендап-комика Романова пожаловалась на жизнь за границей

Супруга стендап-комика Дмитрия Романова, покинувшего Россию в 2022 году, рассказала о трудностях, с которыми семья столкнулась при переезде в Португалию. Марина в видео на YouTube описала жизнь в европейской стране фразой «здесь никогда ничего не работает». По ее словам, основные проблемы связаны с любовью португальцев к праздникам и постоянными форс-мажорами.