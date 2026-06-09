Жители Кизилюрта и сел двух районов Дагестана останутся без газа сутки

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Газоснабжение Кизилюрта и сел двух районов Дагестана в течение ближайших суток будет прервано из-за пожара на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Существенным следствием инцидента для горожан станет отсутствие газа в ближайшие сутки. Без газоснабжения останутся не только жители Кизилюрта, но и население сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. Несмотря на поздний час, все службы полностью мобилизованы и продолжают работать в усиленном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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