Жители Кизилюрта и сел двух районов Дагестана останутся без газа сутки

«Существенным следствием инцидента для горожан станет отсутствие газа в ближайшие сутки. Без газоснабжения останутся не только жители Кизилюрта, но и население сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов. Несмотря на поздний час, все службы полностью мобилизованы и продолжают работать в усиленном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.