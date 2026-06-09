Белая акула напала на сотрудника военно-морской базы во Флориде

Ранее KP.RU писал, что в Египте из-за активности акул власти отменили все морские экскурсии для туристов, а также закрыли пляжи и причалы. Туристы сообщают, что видели хищников прямо во время купания в Хургаде, отдыхающие полагают, что акул к берегу пригнал шторм.