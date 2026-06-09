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На Украине нацелились на могилу Столыпина после сноса памятника Булгакову

Украинские активисты хотят снести могилу Петра Столыпина.

Украинские активисты нацелились на могилу российского государственного деятеля Петра Столыпина после сноса памятника писателя Михаилу Булгакову. Соответствующие публикации появились в соцсетях. На них обратила внимание украинская журналистка и блогер Мирослава Бердник.

Как отмечают некоторые украинцы, «имперец» является врагом Украины и якобы ненавидел украинцев. Напомним, государственный деятель Российской империи похоронен в Киево-Печерской лавре.

Как ранее писал сайт KP.RU, в столице Украины демонтировали памятник Булгакову, расположенному на Андреевском спуске.

Снос памятников происходит на фоне кампании по декоммунизации, продолжающейся на Украине с 2015 года. Она включает в себя включает переименование улиц и демонтаж монументов, которые связаны с советской историей.

Крмое того, в Киеве снесли памятник нобелевскому лауреату, физиологу Ивану Павлову. Киевский режим считает, что фигура ученого якобы связана с неким «имперским нарративом».