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Футболист Батраков не исключил ухода из «Локомотива» нынешним летом

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Алексей Батраков допустил переход в зарубежный клуб в период летнего трансферного окна. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш изучал Батракова, однако в настоящее время клуб отдает приоритет другим вариантам усиления состава. Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Не знаю, проведу ли следующий сезон в чемпионате России, — сказал Батраков. — Я вообще не знаю — ни процентов, ни вариантов. Никак не реагирую, ничего не знаю. Можете что-то читать, можете не читать. Я в отпуске».

Батракову 21 год, он является воспитанником московского «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за «Локомотив» в разных турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

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