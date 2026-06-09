ОП: «Антифрод 2.0» позволит снизить количество мошенничеств в два раза

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Принятый Госдумой второй пакет о мерах борьбы с телефонным мошенничеством («Антифрод 2.0») позволит снизить количество афер против граждан минимум в два раза. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, который ведет в ОП работу и оказывает юридическую помощь пострадавшим от кибермошенников.
«Принятый сегодня закон является сбалансированным и учитывает как комфортное состояние граждан, обеспечивая при этом безопасность, так и позволит снизить количество мошеннических действий в отношении наших граждан как минимум в два раза», — сказал Машаров.
Он отметил, что «Антифрод 2.0» является логическим продолжением и развитием политики государства, направленной на пресечение дистанционного мошенничества любым способом.
«Ранее в ОП проводил нулевые чтения данного акта и благодарен правительству, Минцифры и думскому комитету по информполитике за учет мнений и предложений, которые были высказаны в ходе общественной экспертизы. Новеллы, которые появились в тексте закона, направлены на формирование нового регуляторного контура защиты и безопасности граждан, который не имеет мировых аналогов», — отметил Машаров.
По его словам, власти уже добились качественных и количественных успехов в противодействии мошенничеству, но появление красной кнопки на «Госуслугах» и компенсация гражданам в совокупности позволят регуляторам и правоохранительным органам не только перехватить инициативу у мошенников, но и дадут время для выработки и опережения в реализации технологических процессов.
«Предполагаю, что наша страна в ближайшее время будет примером правовых преобразований антифрод-систем и сможет показать, как эффективно бороться с этим явлением. В свою очередь, мы будем проводить мониторинг реализации данного закона и оценивать количественные и сутевые изменения после вступления в силу закона в части методов мошенников, сумм и размера хищений и форм воздействия на наших граждан», — добавил Машаров.
О законе.
Во вторник Госдума приняла второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. В частности, приняты законы об основах работы базы идентификационных номеров всех мобильных устройств (IMEI-базы) и о внесении нелегально ввезенных и украденных телефонов в «черный список» IMEI-базы. Кроме того, разрешены массовые звонки для информирования абонентов в установленных российским законодательством случаях; операторов, банки, маркетплейсы и платформы по размещению объявлений обязали принимать меры по пресечению мошенничества; введена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки и 6-часовой период охлаждения для проведения повторных банковских операций; операторов связи обязали маркировать международные входящие звонки; введено ограничение до максимально 20 банковских карт, оформленных на одного человека.
Помимо этого, Госдума утвердила основы работы единой системы учета банковских карт; обязала банки компенсировать ущерб клиентам, если сами банки не выполнили обязательства по противодействию мошенникам; обязала операторов связи блокировать номера, которые используются для противоправных действий и компенсировать ущерб абонентам, если сами операторы не выполнили обязательства по противодействию мошенникам.