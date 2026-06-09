ОП: «Антифрод 2.0» позволит снизить количество мошенничеств в два раза

Во вторник Госдума приняла второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. В частности, приняты законы об основах работы базы идентификационных номеров всех мобильных устройств (IMEI-базы) и о внесении нелегально ввезенных и украденных телефонов в «черный список» IMEI-базы. Кроме того, разрешены массовые звонки для информирования абонентов в установленных российским законодательством случаях; операторов, банки, маркетплейсы и платформы по размещению объявлений обязали принимать меры по пресечению мошенничества; введена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки и 6-часовой период охлаждения для проведения повторных банковских операций; операторов связи обязали маркировать международные входящие звонки; введено ограничение до максимально 20 банковских карт, оформленных на одного человека.