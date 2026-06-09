Ученые назвали причины ухудшения здоровья после переезда

Переезд может ослабить иммунитет и повысить риск заболеваний, рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Ее слова приводит RuNews24.ru.
По словам специалиста, смена жилья — это не только бытовой стресс, но и серьезная нагрузка на организм. После переезда человеку приходится адаптироваться к новому воздуху, воде, микробной среде и материалам в помещении. Пока иммунная система перестраивается, восприимчивость к инфекциям может повышаться.
Исследования показывают, что частые переезды могут быть связаны с ростом риска простудных заболеваний. В одном из проектов ученые установили, что у людей, которые в подростковом возрасте несколько раз меняли место жительства, вероятность заболеть простудой во взрослом возрасте была выше.
Еще один фактор риска — стресс. Хроническое напряжение повышает уровень кортизола, который может подавлять иммунный ответ. На этом фоне организм хуже сопротивляется вирусам и бактериям.
Золотарева также обратила внимание на качество воздуха в новом жилье. После ремонта в помещении могут сохраняться формальдегид и другие летучие органические соединения из красок, клея, мебели и напольных покрытий. Они раздражают слизистые дыхательных путей и могут облегчать проникновение инфекций.
Кроме того, после смены среды у некоторых людей снижается уровень важных для иммунитета веществ — витаминов D, E, группы B, а также цинка, магния и меди.
Чтобы снизить риски, специалисты советуют чаще проветривать новое жилье, использовать очистители воздуха, следить за питанием и не перегружать себя в первые недели после переезда. Период адаптации у здоровых взрослых может занимать от нескольких недель до года.