Ученые назвали причины ухудшения здоровья после переезда

По словам специалиста, смена жилья — это не только бытовой стресс, но и серьезная нагрузка на организм. После переезда человеку приходится адаптироваться к новому воздуху, воде, микробной среде и материалам в помещении. Пока иммунная система перестраивается, восприимчивость к инфекциям может повышаться.