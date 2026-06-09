Батраков рассказал, что счастлив забить за сборную в день рождения

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Алексей Батраков впервые сыграл в свой день рождения и счастлив отметиться забитым мячом. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, российская национальная команда обыграла сборную Тринидада и Тобаго в Betboom — товарищеском матче со счетом 3:0. Батраков, которому во вторник исполнился 21 год, стал автором третьего гола.
«Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, еще и забил. Счастлив просто», — сказал Батраков.
Сборная России завершила сбор, ранее команда уступила египтянам (0:1) и победила сборную Буркина-Фасо (3:0). «В целом положительно [оценю] сборы, кроме первого матча с египтянами. В двух остальных матчах победили. Сейчас отпуск», — отметил Батраков.