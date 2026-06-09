Томми Робинсон назвал Россию примером цивилизованного общества

Внимание к визиту Робинсона привлекло то, что поездка состоялась на фоне его активной общественно-политической деятельности в Великобритании. В последние годы он регулярно выступает организатором массовых акций и публично комментирует вопросы внутренней политики, миграции и национальной идентичности, что делает его одной из наиболее заметных фигур британского общественного движения правого толка.