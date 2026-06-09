Томми Робинсон назвал Россию примером цивилизованного общества

Британский общественный деятель и правый активист Томми Робинсон подтвердил, что посетил Россию вместе с южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском. По его словам, целью поездки стало знакомство со страной и ее общественным устройством.
О визите стало известно после публикации совместного видеоролика в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на интерьер помещения, предположив, что съемка велась в баре «Шаляпин» московского отеля Метрополь. Позднее Робинсон подтвердил газете Guardian факт своего пребывания в России.
Активист заявил, что хотел лично увидеть страну, которая, по его мнению, сумела добиться значительных результатов в развитии общества. Также он высказал мнение, что Россия не является противником Великобритании.
По словам Робинсона, представление о России как о враге поддерживается определенными кругами, однако такая точка зрения, как считает активист, утрачивает влияние.
Ранее Эррол Маск прибыл в Россию для участия в работе Петербургском международном экономическом форуме 2026, который проходил в Санкт-Петербурге.
В мае Робинсон организовал в Лондоне крупную акцию протеста, посвященную вопросам британской культуры и политике властей. По данным организаторов, мероприятие собрало значительное число участников. Похожее шествие активист проводил и осенью 2025 года.
Внимание к визиту Робинсона привлекло то, что поездка состоялась на фоне его активной общественно-политической деятельности в Великобритании. В последние годы он регулярно выступает организатором массовых акций и публично комментирует вопросы внутренней политики, миграции и национальной идентичности, что делает его одной из наиболее заметных фигур британского общественного движения правого толка.
Читайте также: В Калининградской области обнаружили Ил-2 с останками двух членов экипажа.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!