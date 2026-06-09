ЕС предложил полностью запретить ввоз российской рыбы

Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия подготовила 21-й пакет санкций против России, который включает полный запрет на въезд в ЕС для всех россиян, проходивших военную службу с 2022 года. Также в пакете предлагается заморозить потолок цен на российскую нефть на нынешнем уровне (44,10 доллара за баррель) на полгода, ввести санкции против рыбного промысла, еще 90 банков и 11 криптоплатформ, а также запретить поставки компонентов для беспилотников и продажу танкеров для СПГ.