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Карпин был бы рад приехать со сборной России в Волгоград и Калининград еще раз

Российские футболисты провели товарищеские матчи в этих городах против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был бы рад вновь приехать с национальной командой на матчи в Волгоград и Калининград. Об этом он рассказал журналистам.

5 июня сборная России в Волгограде обыграла в BetBoom товарищеском матче команду Буркина-Фасо (3:0), а 9 июня в Калининграде — соперников из Тринидада и Тобаго (3:0).

«Атмосфера великолепная, люди не просто пришли, а пришли еще и поддерживать. Я бы с удовольствием посетил эти города, другое дело, где и с кем Российский футбольный союз договорится», — сказал Карпин.

Главный тренер отметил идеальное качество поля на арене в Калининграде. «Никаких коррективов не вносили, до игры просили полить поле, к нам прислушались (перед матчем прошел дождь — прим. ТАСС). Поле было идеально», — поделился наставник российской команды.

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