Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде

Сборная России по футболу победила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Игра проходила 9 июня в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась с разгромным счётом 3:0. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».
Уже на 7-й минуте защитник «Балтики» Мингиян Бивеев открыл счёт, забив свой первый гол за национальную команду. На 15-й минуте преимущество россиян увеличил Александр Сильянов. Последний гол на 60-й минуте оформил полузащитник Алексей Батраков.
Ранее сборная России по футболу проводила матч в Калининграде 9 сентября 2019 года. Тогда российская команда обыграла сборную Казахстана со счётом 1:0.
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