Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде

Последний раз сборная России по футболу проводила матч в Калининграде 9 сентября 2019 года.

Сборная России по футболу победила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Игра проходила 9 июня в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась с разгромным счётом 3:0. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Уже на 7-й минуте защитник «Балтики» Мингиян Бивеев открыл счёт, забив свой первый гол за национальную команду. На 15-й минуте преимущество россиян увеличил Александр Сильянов. Последний гол на 60-й минуте оформил полузащитник Алексей Батраков.

Ранее сборная России по футболу проводила матч в Калининграде 9 сентября 2019 года. Тогда российская команда обыграла сборную Казахстана со счётом 1:0.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше