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ЕС захотел полностью запретить импорт российской трески

Рыбную отрасль в Брюсселе назвали одним из последних секторов вне ограничений.

Источник: Клопс.ru

В новом пакете санкций Евросоюз хочет ограничить ввоз российской рыбы, а треску полностью запретить. Об этом, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РБК во вторник, 9 июня.

Этот сектор председатель ЕК назвала одним из последних крупных направлений, которые ещё не попали под санкции: «Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, включая треску», — сказала она.

В Росрыболовстве не стали комментировать заявления фон дер Ляйен и пообещали, что вернутся к теме после публикации очередного пакета санкций ЕС.

В конце прошлого года рыбаки России и Норвегии договорились о промысле в экономических зонах друг друга. В Евросоюзе соглашение восприняли прохладно.

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