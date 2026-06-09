Украина в июне начнет официальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Венгерский премьер Петер Мадьяр прокомментировал идею ускоренного принятия Киева в объединение. Политик подчеркнул, что не потерпит двойных стандартов. Так Петер Мадьяр сказал в беседе с телеканалом ATV.
«Что касается ускоренного вступления Украины в ЕС, он заявил: он не потерпит двойных стандартов», — процитировал Петера Мадьяра телеканал.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше