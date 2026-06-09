Глазов получит статус проектной площадки Минпросвещения России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Город Глазов в Удмуртской Республике получит статус проектной площадки Министерства просвещения России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов по итогам рабочего визита в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко, передает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.
«Очень хорошее впечатление. Сегодня мы договорились, что городу Глазову мы присвоим статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения, потому что здесь накоплен очень хороший опыт. Координатором проекта выступит Андрей Константинович Исаев», — сообщил Кравцов.
Также, по его словам, Министерство просвещения РФ поддержит инициативу города по созданию спортивного ФОКа и рассмотрит вопрос о реставрации исторического здания университета. Как отметил депутат Госдумы РФ Андрей Исаев, благодаря новому статусу Глазов сможет получать дополнительные средства на реализацию образовательных инициатив и первым в России внедрять передовые технологии.
«Университет является базой для подготовки кадров, есть целая программа, которую мы сейчас обсуждаем. Это программа подготовки педагогических кадров для атомных городов. И здесь в качестве партнера выступит Росатом. Складываются все условия для развития Глазова по концепции “город как школа”. И совершенно правильно, что опорной проектной площадкой выбран именно Глазов, где существует уникальный, пока единственный в России инженерно-педагогический университет, что отвечает потребностям сегодняшнего дня», — сказал Исаев.
В республике, по поручению главы региона Александра Бречалова, действует непрерывная система подготовки кадров «школа — СПО — вуз — предприятие». По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, в регионе действуют больше 1,2 тыс. профильных классов: инженерно-технические, IT, нефтяные, робототехнические. В этом году к ним добавятся также БАС-классы и медиаклассы.
«Процент трудоустройства наших студентов СПО приблизился к 90 — это один из лучших показателей в стране. То же касается и Глазовского инженерно-педагогического университета. Ежегодно он выпускает порядка 300 студентов, и к выпуску они, как правило, уже распределены и точно знают, в какие школы республики пойдут работать», — добавил Ефимов.