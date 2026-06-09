Глазов получит статус проектной площадки Минпросвещения России

«Университет является базой для подготовки кадров, есть целая программа, которую мы сейчас обсуждаем. Это программа подготовки педагогических кадров для атомных городов. И здесь в качестве партнера выступит Росатом. Складываются все условия для развития Глазова по концепции “город как школа”. И совершенно правильно, что опорной проектной площадкой выбран именно Глазов, где существует уникальный, пока единственный в России инженерно-педагогический университет, что отвечает потребностям сегодняшнего дня», — сказал Исаев.