Часть Махачкалы и еще несколько районов Дагестана остались без газа

Примерно в 19:45 мск на магистральном газопроводе произошло три взрыва, после чего начался пожар. Столб огня достигал 15 м в высоту. Пожар ликвидирован в 22:40 мск. Минздрав Дагестана сообщил, что к медикам обратился один человек — он отравился продуктами горения, когда хотел снять пожар на видео.