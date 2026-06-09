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Часть Махачкалы и еще несколько районов Дагестана остались без газа

После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа в Кизилюртовский и Кумторкалинский районы остановлена полностью.

После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа в Кизилюртовский и Кумторкалинский районы остановлена полностью.

«В результате пожара на магистральном газопроводе “Моздок — Казимагомед” прекращена подача газа в населенные пункты города Кизилюрта, Кизилюртовского района, Кумторкалинского района, а также частично в город Махачкалу», — сообщила администрация Кизилюрта в Telegram. Там добавили, что только полное отключение газа позволило остановить факельный пожар.

Администрация Кизилюрта также сообщила, что из-за отключения газа в трех микрорайонах города остановлена подача водоснабжения.

Примерно в 19:45 мск на магистральном газопроводе произошло три взрыва, после чего начался пожар. Столб огня достигал 15 м в высоту. Пожар ликвидирован в 22:40 мск. Минздрав Дагестана сообщил, что к медикам обратился один человек — он отравился продуктами горения, когда хотел снять пожар на видео.

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