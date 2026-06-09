«Истошно ищет новые санкции»: на Западе посмеялись над новым пакетом антироссийских ограничений

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал европейцев защищать головы от отрубания. Он посмеялся над заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что санкции против России работают. Кирилл Дмитриев пояснил, что даже в Европе уже понимают, откуда на самом деле исходит опасность.