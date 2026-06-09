В Кабардино-Балкарии выплатили долги по зарплате работникам бывшего регоператора

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Долги по заработной плате в размере 20 млн рублей перед сотрудниками бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) погасили в Кабардино-Балкарии, сообщили в мэрии Нальчика.
«Перед работниками бывшего регоператора — компании “Экологистика” погашена задолженность по заработной плате в размере более 20 млн рублей. Отметим, что ситуация с вывозом ТКО в Нальчике остается одной из наиболее чувствительных для горожан. В последние месяцы поступало немало жалоб на несвоевременный вывоз мусора и переполнение контейнеров», — пояснили в мэрии столицы республики.
Кроме того, в администрации Нальчика отметили, что с 10 июня на уборку мусора выйдет новая спецтехника по вывозу ТКО.
В середине мая в республике назначили нового регоператора по обращению с ТКО после проблем с вывозом мусора. Этот статус на год получило предприятие «Экотехпром».
С 2019 года региональным оператором в Кабардино-Балкарии была «Экологистика». Работа компании вызывала недовольство жителей Кабардино-Балкарии. Они жаловались на сложности со сбором и вывозом мусора, а также неудовлетворительное состояние контейнерных площадок. Жалобы в социальных сетях поступали практически из всех районов и городов республики.