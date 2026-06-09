В Кабардино-Балкарии выплатили долги по зарплате работникам бывшего регоператора

«Перед работниками бывшего регоператора — компании “Экологистика” погашена задолженность по заработной плате в размере более 20 млн рублей. Отметим, что ситуация с вывозом ТКО в Нальчике остается одной из наиболее чувствительных для горожан. В последние месяцы поступало немало жалоб на несвоевременный вывоз мусора и переполнение контейнеров», — пояснили в мэрии столицы республики.