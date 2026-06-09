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Народная артистка Надежда Бабкина рассказала о хейте в своей адрес

Певица Надежда Бабкина сняла клип с начинающей певицей Ивушкой. На съемочной площадке они обе дали интервью. Ивушка рассказала, что старается внимать каждому слову легендарной Бабкиной, на что Надежда Георгиевна неожиданно эмоционально отреагировала. Она сообщила, что далеко не все, что она делает, находит одобрение в обществе, так что не стоит слепо следовать за ней. Мало того, даже Бабкина уже столкнулась с критикой и хейтом. Подробности на видео.

Певица Надежда Бабкина сняла клип с начинающей певицей Ивушкой. На съемочной площадке они обе дали интервью. Ивушка рассказала, что старается внимать каждому слову легендарной Бабкиной, на что Надежда Георгиевна неожиданно эмоционально отреагировала. Она сообщила, что далеко не все, что она делает, находит одобрение в обществе, так что не стоит слепо следовать за ней. Мало того, даже Бабкина уже столкнулась с критикой и хейтом. Подробности на видео.