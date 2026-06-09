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«Доллар потерял смысл»: Глазьев о торговле ЕАЭС, санкциях и инвестициях

Расчеты внутри ЕАЭС все чаще идут в национальных валютах, поэтому оценивать взаимную торговлю в долларах уже некорректно. О состоянии евразийской интеграции — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК.

[00:26] ЕАЭС: с какого момента считать историю евразийской интеграции.

[02:31] Что Россия получает от общего рынка и торговли внутри союза.

[10:20] Почему торговлю ЕАЭС больше нельзя оценивать в долларах.

[12:08] Единый финансовый рынок и проблема собственных кредитных ресурсов.

[14:47] Санкции, параллельный импорт и рост производственной кооперации.

[21:42] НДС, торговые барьеры и недостроенный таможенный союз.

[36:32] Почему совместные инвестиции становятся главным драйвером интеграции.

Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза продолжает расти, несмотря на снижение темпов экономической активности. По итогам первого квартала рост составил около 8% в рублях, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев в эфире Радио РБК.

По словам Глазьева, оценивать динамику торговли внутри ЕАЭС в долларах сейчас некорректно, поскольку расчеты между странами все чаще идут в национальных валютах. «Оценки в долларах потеряли всякий смысл», — сказал он. Рост взаимной торговли, по его словам, связан с переориентацией торговых потоков, расширением производственной кооперации и изменениями после введения западных санкций.

При этом Глазьев признал, что интеграция в ЕАЭС остается незавершенной. Среди проблем он назвал различия в налоговом регулировании, исключения по импортным пошлинам, нехватку совместных инвестиций и отсутствие полноценных механизмов стратегического планирования. По его словам, дальнейшее развитие союза должно опираться не только на общий рынок, но и на совместные проекты, промышленную кооперацию и собственные кредитные ресурсы.

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