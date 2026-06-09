«Доллар потерял смысл»: Глазьев о торговле ЕАЭС, санкциях и инвестициях

При этом Глазьев признал, что интеграция в ЕАЭС остается незавершенной. Среди проблем он назвал различия в налоговом регулировании, исключения по импортным пошлинам, нехватку совместных инвестиций и отсутствие полноценных механизмов стратегического планирования. По его словам, дальнейшее развитие союза должно опираться не только на общий рынок, но и на совместные проекты, промышленную кооперацию и собственные кредитные ресурсы.