«Доллар потерял смысл»: Глазьев о торговле ЕАЭС, санкциях и инвестициях

[00:26] ЕАЭС: с какого момента считать историю евразийской интеграции.
[02:31] Что Россия получает от общего рынка и торговли внутри союза.
[10:20] Почему торговлю ЕАЭС больше нельзя оценивать в долларах.
[12:08] Единый финансовый рынок и проблема собственных кредитных ресурсов.
[14:47] Санкции, параллельный импорт и рост производственной кооперации.
[21:42] НДС, торговые барьеры и недостроенный таможенный союз.
[36:32] Почему совместные инвестиции становятся главным драйвером интеграции.
Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза продолжает расти, несмотря на снижение темпов экономической активности. По итогам первого квартала рост составил около 8% в рублях, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев в эфире Радио РБК.
По словам Глазьева, оценивать динамику торговли внутри ЕАЭС в долларах сейчас некорректно, поскольку расчеты между странами все чаще идут в национальных валютах. «Оценки в долларах потеряли всякий смысл», — сказал он. Рост взаимной торговли, по его словам, связан с переориентацией торговых потоков, расширением производственной кооперации и изменениями после введения западных санкций.
При этом Глазьев признал, что интеграция в ЕАЭС остается незавершенной. Среди проблем он назвал различия в налоговом регулировании, исключения по импортным пошлинам, нехватку совместных инвестиций и отсутствие полноценных механизмов стратегического планирования. По его словам, дальнейшее развитие союза должно опираться не только на общий рынок, но и на совместные проекты, промышленную кооперацию и собственные кредитные ресурсы.